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Міносвіти відправляє курс "Сімейні цінності" на повторний розгляд

Вівторок, 1 листопада 2016, 08:28

Міністерство освіти і науки України скасувало позитивний висновок Науково-методичної комісії для навчально-методичного посібника до навчальної програми "Сімейні цінності".

Відповідний лист МОН уже розіслано обласним департаментам/управлінням освіти та інститутам післядипломної педагогічної освіти, повідомляється на сайті відомства.

"Програма курсу, всі методичні посібники та робочі зошити, які йдуть разом з нею, будуть відправлені на повторний розгляд комісії",– поінформувала міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Вона зазначила, що виявлення дискримінаційних норм у навчально-методичній літературі останнім часом набуло масового характеру, тож потрібно застосовувати системні рішення.

У найкоротший термін МОН підготує наказ про підвищення якості відповідної літератури. 

"Справа не в тому, у скількох школах викладається цей факультативний курс, адже навіть якщо в одній школі може вивчатися курс із таким дискримінаційним текстом, то це – вже проблема", – сказала Гриневич. 

Міністр пообіцяла, що найближчим часом переглянуть усі навчально-методичні посібники, надруковані за останні 5 років, – тобто всі ті, що мають зараз грифи МОН.

Крім того, створять робочу група для опрацювання нового Положення про надання грифів Міносвіти.

За словами Гриневич, МОН не в змозі перечитати всі підручники та посібники, тому існують відповідні комісії, які схвалюють програми та навчально-методичні матеріали до них.

Міністр запевнила, що склад усіх комісій, які працюють при Науково-методичній раді з питань освіти, обов`язково переглянуть.

На думку Гриневич, потрібно підвищити персональну відповідальність експертів та рецензентів, які дають позитивні висновки до навчальних програм, факультативних курсів та навчально-методичної літератури.

Раніше громадськість обурилася через рекомендацію МОН впроваджувати факультатив "Сімейні цінності" і застосовувати одноймений посібник, бо він не відповідає сучасним поглядам на роль жінки та чоловіка у суспільстві та базується на соціальних стереотипах.

Згодом співавтор посібника, працівниця Інституту модернізації змісту освіти Леся Корецька повідомила, що з посібника "Сімейні цінності для учнів 8-9 класів" на час перевірки вилучили гриф МОН "Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах".

Олена Рощенко, УП

Теми: освітаМіносвітискандал
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