У Ківалова є два будинки загальною площею понад 1100 квадратів і 7 ділянок

Народний депутат, член фракції Оппоблоку Сергій Ківалов володіє будинком площею 518 кв. м, у його дружини є будинок площею 672 кв. м, також в них є квартира 339 кв. м і 7 земельних ділянок.

Про це йдеться в декларації Ківалова, передає Інтерфакс-Україна.

Так, згідно з декларацією земельні ділянки площею 116, 635, 1000 і 121 кв. м., які належать самому Сергію Ківалову і ще ділянки 1000, 124 та 285 кв. м., які належать його дружині.

Крім того, в електронній декларації Ківалова записані 4 пари годинників, дві порцелянові вази і кілька фарфорових статуеток Lladro, два автомобіля Mercedes-Benz 2007 і 2010 років випуску.

Дружина Ківалова є одноосібною власницею багатогалузевого приватного підприємства "Чорнобиль".

Як сказано в декларації, Ківалов за 2015 рік отримав 74 тис. грн зарплати як народний депутат, 41 тис. грн як президент Національного університету "Одеська юридична академія", 55 тис. грн довічної плати за звання дійсного члена Національної академії педагогічних наук України, 80,5 тис. грн відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, 115 тис. грн пенсії, 41 тис. грн в якості гонорару від Венеціанської комісії.

Дружина нардепа за цей же період отримала 2,3 млн. грн. в якості зарплати від "СМАРТ-холдингу", 8,2 тис. грн як підприємець від свого ПП "Чорнобиль", 52 тис. грн пенсії, і 3,6 млн. грн в якості відсотків від вкладів у різних банках.

Подружжя зберігає в банках близько 1,3 млн. дол, майже 70 тис. євро, 11 тис. швейцарських франків і незначні суми в гривні. Також ще понад 1,2 млн. дол. у сім'ї зберігається готівкою.