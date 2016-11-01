Депутати вимагають від уряду знизити зарплати. Тимошенко погрожує криміналом

Депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Віктор Пинзеник пропонує вимагати від Кабінету міністрів скасування липневої постанови про підвищення зарплат членам уряду.

Про це він сказав у Верховній Раді після скасування рішення про підвищення зарплат народним депутатам.

"Я не хочу навіть говорити про постанову, яка стосувалася нас, бо я привертав увагу до цієї проблеми, коли голосувалася постанова в цьому залі. Бо це недопустима річ у країні, економіка якої за два роки впала на 16% і яка знаходиться в стані війни. Слав Богу, ця частина теми закрита", – сказав Пинзеник.

"Коли ми чули оцінку уряду цього рішення, ми почули: це рішення не на часі. Я повністю згоден із такою позицією уряду, але чи на часі було три місяці назад підіймати оклади міністрам у 2,5 рази? Що змінилося за 3 місяці?" – додав він.

"Тому я пропоную парламенту звернутися до уряду й рекомендувати уряду скасувати липневе підвищення окладів міністрам та іншим високопосадовцям. Коли країні важко, то влада перша має показувати приклад готовності йти на самопожертви", – заявив Пинзеник.

Перед тим вранці лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що уряд "заднім числом", із 1 травня, підвищив собі зарплати у 2-2,5 рази.

Після виступу Пинзеника Тимошенко підтримала:

"Фракція "Батьківщина", безумовно, буде голосувати за те, щоби включити цю постанову – зобов’язання Кабінету міністрів, вимогу від них скасувати постанову від 27 липня 2016 року №493 – (тобто) про скасування підвищення президенту, (прем'єру) Гройсману, всім міністрам у 2,5 рази заробітної плати".

"Але в той же час вони зробили це заднім числом. Вони прийняли постанову 27 липня, по 100 тисяч гривень на місяць заробітну плату, а ввели її в дію 1 травня", – наголосила вона.

"І тому ми вимагаємо, щоб не тільки була вимога до Кабінету міністрів скасувати цю постанову, а ще і повернути незаконно сплачені гроші заднім числом. Тому що це кричуще – порушення закону. І ми просимо поставити це на поіменне голосування" – заявила Тимошенко.

Згодом лідер "Батьківщини" пояснила журналістам у парламенті: "Я очікую від Гройсмана скасування цієї постанови. Якщо він цього не зробить, ми внесемо постанову у ВР про скасування , щоб зобов'язати Гройсмана це зробити".

"Крім того, ми сьогодні готуємо заяву про злочин у НАБУ і Генпрокуратуру, щоб вони порушили кримінальну справу, що Гройсман і урядовці виплатили собі зарплату заднім числом", – заявила Тимошенко.

"Наприклад, президенту утаємничено встановили 28 тисяч зарплати на місяць, крім того йдуть багатократні надбавки – з ними це досягає 100 тисяч на місяць", – уточнила вона.

Олена Рощенко, Оксана Коваленко, УП