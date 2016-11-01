У штабі АТО заявляють про відсутність втрат за добу

Доба в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат.

Про це на традиційному брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"За добу, що минула, жоден український військовий не загинув і не був поранений, – сказав він.

За словами Мотузяника, на донецькому та маріупольському напрямках відбулося 3 польоти ворожих БПЛА.

"Також на маріупольському напрямку противник застосовує комплекси артилерійської розвідки та перехоплення каналів GSM-зв’язку", – зазначив полковник.

Українська правда