Гонтарева: Купили будинок, машину й офіс, гроші – в банках

Родина голови Національного банку України Валерії Гонтаревої придбала цього літа новий будинок, машину та офісне приміщення.

Про це повідомила голова НБУ, коментуючи свою електронну декларацію за 2015 рік і сам процес декларування.



"Моя сім’я влітку 2016 року придбала новий будинок за 12,65 млн. грн., нову машину за 1,3 млн. грн. та офісне приміщення за 1,5 млн. грн. Усі ці дані будуть внесені мною в декларацію за 2016 рік", – заявила Гонтарева.



Вона воліє, щоб в електронну декларацію додали пункт "Сума сплачених податків".

"За 2014 -2015 роки я сплатила податків на 9,02 млн. грн.", – повідомила Гонтарева.

"Усі гроші я та моя родина тримаємо на рахунках у банках", – заявила вона і пояснила, чому має депозити в іноземній валюті:

"Я отримала ці гроші в валюті від продажу своєї частки в компанії ICU Holdings Limited (нерезидент) та зберігала їх на рахунку в державному банку, оскільки вважаю неприпустимим для Голови Національного банку займатися процентним арбітражем. Тому зберігала гроші в тій валюті, у якій їх отримала".

"Значну частину цих коштів я вже використала в поточному році для сплати податків та купівлі зазначеного вище майна", – уточнила голова Нацбанку.

За словами Гонтаревої, її родина зберігає заощадження в гривні:

"Стратегія мого сина тримати диверсифікований портфель депозитів свідчить про те, що я не ділюся з членами своєї родини банківською таємницею та не розкриваю їм фінансовий стан банків в Україні. Тому він і зберігає депозити по 200 000 грн. у комерційних банках, оскільки ця сума гарантується ФГВФО, а в Ощадбанку – ще більше, адже у нього 100% гарантія за депозитами фізосіб", – заявила вона.



Гонтарева запропонувала й іншим держслужбовцям тримати гроші в українських банках.

За словами голови Нацбанку, вона не має дорогих речей із одягу й прикрас, які закон вимагає декларувати, – тобто дорожчі за 100 прожиткових мінімумів (понад 120 000 грн.)

"Для мене залишився незрозумілим пункт 14 електронної декларації "Видатки". У мене немає розуміння, які саме видатки показувати, а тому вказала загальні витрати на життя моєї родини за 2015 рік", – заявила Гонтарева.



Вона також вважає неправильним щомісяця вносити у "Повідомлення про суттєві зміни" зарплату за основним місцем роботи і відсотки, отримані в банку.

"З них автоматично утримується податок, і, на мою думку, цілком достатньо показати їх раз на рік у річній декларації. У мене фіксована заробітна плата, тому її отримання важко назвати змінами, а ось її відсутність якраз і можна трактувати як суттєві зміни в моєму матеріальному становищі", – заявила Гонтарева.

За даними "Економічної правди", голова НБУ – лідер за рівнем доходів і коштами в банках серед чиновників найвищої ланки.

Олена Рощенко, УП



