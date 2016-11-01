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Тимошенко-прем’єр заробляла в 5 разів більше Гройсмана - речник

Вівторок, 1 листопада 2016, 15:16

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, будучи прем’єр-міністром України, отримувала заробітну платню у 5 разів вищу ніж нинішній прем’єр Володимир Гройсман.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар прем’єра Володимира Гройсмана Дмитро Столярчук.

Він повідомив, що постанова уряду, якою визначаються посадові оклади керівників окремих державних органів та інших посадових осіб, не є таємною і знаходиться у відкритому доступі.

"Цю постанову прийнято на виконання Закону України "Про державну службу", одним з авторів і ідеологів якого до речі є також депутат від Батьківщини Альона Шкрум, яка доповідала цей закон з трибуни парламенту", - написав він, вказавши, що закон було підтримано, у тому числі депутатами фракції "Батьківщина".

Столярчук написав, що Гройсман за минулий місяць отримав на руки 28175 грн.

"Для порівняння середньомісячна зарплата прем’єр-міністра Юлії Тимошенко в 2008 році складала 31 357,6 грн. В перерахунку на нинішній курс це становило би більше 160 тис. грн., що практично в 5 разів більше тієї зарплати, яку отримує прем’єр-міністр зараз", - написав він.

Як відомо, на ранковому засіданні парламенту у вівторок лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що уряд "заднім числом", із 1 травня, підвищив собі зарплати у 2-2,5 рази.

Крім того вона стверджувала, що за рахунок втаємничених надбавок втричі зросла зарплата глави держави: "Наприклад, президенту утаємниченовстановили 28 тисяч зарплати на місяць, крім того йдуть багатократні надбавки – з ними це досягає 100 тисяч на місяць", – заявила Тимошенко.

У Порошенка звинуватили Тимошенко в поширенні неправдивої інформації про "надбавки" до зарплати президента.

Українська правда

Теми: Кабінет міністрівзарплатиТимошенко
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