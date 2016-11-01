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Справу миколаївських мажорів направили до суду

Вівторок, 1 листопада 2016, 15:25

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно двох мешканців Миколаєва, які 30 серпня у центрі міста влаштували дебош та опір працівникам патрульної поліції, спрямований до суду.

Про це повідомляє прокуратура Миколаївської області.

Згідно з повідомленням, "мажорам" повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 296 та ч. 2 ст. 342 КК України (хуліганство, опір працівникові правоохоронного органу) та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю.

Окрім того, за результатами службового розслідування щодо бездіяльності патрульних під час події трьох співробітників звільнили з поліції, одного – звільнили з посади, а чотирьом співробітникам винесли дисциплінарне стягнення у вигляді неповної службової відповідності.

28 жовтня у Центральному райсуді Миколаєва вже відбулось підготовче судове засідання, в якому продовжено на 2 місяці домашній арешт обом обвинуваченим.

Наступне судове засідання призначено на 4 листопада.

Як відомо, двоє дебоширів ввечері 30 серпня в Миколаєві напали на таксиста, викрикували нецензурні лайки на адресу таксиста, перехожих і поліцейських, які просто стояли і дивилися на все це. Пізніше "мажорів" посадили під домашній арешт, а патрульних звільнили чи покарали.

Українська правда

Теми: Миколаївполіціясуд
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