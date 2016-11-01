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Бойовики 24 рази обстріляли позиції ЗСУ

Вівторок, 1 листопада 2016, 17:52

Проросійські бойовики протягом дня 24 рази вдавалися до обстрілів позицій ЗСУ.

Про це йдеться у повідомлені прес-центру штабу АТО у вівторок.

"На Маріупольському напрямку відбулось 14 обстрілів. В районах Красногорівки і Павлопіля противник вів вогонь з кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Лебединського, Водяного обстріли проти сил АТО тривали з мінометів калібру 120мм, а в Широкиному окрім мінометів - з озброєння БМП", - сказано у повідомленні.

"В районі Михайлівки по укріпленням українських захисників відкрили вогонь одночасно з мінометів 82 та 120 калібрів", - повідомляє прес-центр.

Вказується, що на Донецькому напрямку окупанти 7 разів порушували режим тиші.

"В бік підрозділів Збройних сил України в районах Луганського та Авдіївки бойовики стріляли з гранатометів різних систем і кулеметів великого калібру. Також тут було застосовано ворожі міномети калібру 82мм", - йдеться у повідомленні.

Згідно із повідомленням, на Луганському напрямку зафіксовано 3 збройні провокації.

"Неподалік Лопаскіного та Станиці Луганської проти українських підрозділів бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем, а в Кримському – зі ствольної артилерії калібру 152мм", - повідомили в прес-центрі АТО.

Українська правда

Теми: АТОбойові діїДонбас
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