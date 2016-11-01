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Конституційний суд візьметься за закон "Ківалова-Колесніченка"

Вівторок, 1 листопада 2016, 18:35

Конституційний суд України у четвер 17 листопада почне розгляд справи за конституційним поданням 57 нардепів про відповідність Конституції закону "Про засади державної мовної політики" від 3 липня 2012 року.

Про це йдеться у проекті порядку денного на офіційному сайті суду.

Вказується, що усне слухання з даного питання розпочнеться о 10:00.

Як відомо, конституційне подання 57 народних депутатів надійшло 10 липня 2014 року і було розглянуто колегією суддів КС, після чого 10 жовтня того ж року було відкрито провадження у справі про конституційність закону.

Верховна Рада прийняла ініційований "Партією регіонів" (автори Вадим Колесніченко і Сергій Ківалов) законопроект "Про засади державної мовної політики" 3 липня 2012 року.

8 серпня президент Віктор Янукович підписав цей закон, а також доручив Кабміну створити робочу групу для розробки пропозицій щодо вдосконалення законодавства про порядок застосування мов в Україні.

Закон вступив в силу 10 серпня, він передбачає можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.

Разом з тим, 24 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала за скасування закону України "Про засади державної мовної політики" За скасування закону тоді проголосували 232 народних депутата з 334, що зареєструвалися в залі.

Це, зокрема, стало підставою для влади Криму заявити про утиски прав російськомовного населення.

Разом з тим, на той час в.о., голова Верховної Ради Олександр Турчинов відмовився підписувати прийнятий закон.

Таким чином, він не вступив в силу.

"Українська правда" в Threads

Теми: КіваловмоваКС
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