Нардепу БПП заборонили виїжджати з України за те, що не платить кредити

Народного депутата БПП Івана Вінника обмежили у праві виїзду за межі України у зв’язку із заборгованістю перед "Альфа Банком" і "ПриватБанком" на суму 371 млн грн.

Про це свідчить ухвала Апеляційного суду Києва від 19 жовтня.

Обмеження діє до моменту погашення Вінником боргів перед банками. Водночас вилучати паспорт у нардепа суд відмовився.

Представники "Альфа Банку" повідомили, що Вінник має 1/4 квартири, а також чотири малі судна. У банку стверджують, що Вінник як боржник приховує наявність цього майна.

У реєстрі суден малого флоту є дані, що у 2016 році Вінник мав у власності чотири самохідні моторні судна – два 2005 року випуску, одне 2006-го і одне 2008-го.

У своїй електронній декларації за 2015 рік нардеп стверджує, що не має корпоративних прав і не є бенефіціаром жодної із компаній.

Він задекларував тільки автомобіль BMW 750i 2008 року випуску і оренду номеру в готелі "Національний", пишуть "Наші гроші".

24 березня 2014 року Новокаховський міський суд Херсонської області видав рішення про стягнення з Вінника Івана Юлійовича і Ткачука Станіслава Сергійовича солідарно 335,43 млн грн. З цієї суми основний борг складає 321,38 млн грн., решта – відсотки і пеня.

Ця заборгованість утворилася, оскільки Вінник і Ткачук у 2008 році поручилися за кредит ТОВ "Завод Будівельних матеріалів № 1" в "Альфа Банку".

Іван Вінник до початку 2013 року значився керівником "Заводу Будівельних матеріалів № 1". Власником цієї херсонської фірми значиться кіпрська компанія "Nataville Limited". З липня цього року завод перебуває у процедурі банкрутства.

Також Іван Вінник має борг 35,57 млн грн. перед "ПриватБанком". Про цю заборгованість нардеп у своїй електронній декларації не повідомив.

Цей борг стосується банківського кредиту ТОВ "Глобал концентрейт", поручителем по якому також був Вінник. У 2013 році суд визнавав вимоги "ПриватБанку" на 22,51 млн грн.

Відомо, що 5 жовтня 2016 року представник Вінника звернувся до суду з заявою про визнання виконавчого листа у справі про борг перед "ПриватБанком" таким, що не підлягає виконанню.

Вінник був директором "Глобал концентрейт" у 2002-2009 рр.

У 2009 році фірму переписали лондонську компанію "Балестра Лімітед".

З червня 2015 року "Глобал концентрейт" значиться у реєстрі юридичних осіб як припинена.

У британському реєстрі знайти "Балестра Лімітед" не вдалося, ймовірно, вона була ліквідована і виключена з реєстру. Натомість у лютому 2015 була зареєстрована інша компанія з назвою "Балестра Лімітед", зв’язків якої з Вінником чи українськими компаніями не простежується.