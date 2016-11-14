Поліція відкрила справу за фактом бійки між Бойком та Ляшком
Понеділок, 14 листопада 2016, 19:53
За фактом бійки нардепа від Опоблоку Юрія Бойка та лідера Радикальної партії Олега Ляшка відкрито кримінальне провадження.
Про це повідомила прес-служба Нацполіції.
У відомстві повідомили, що отримали колективну заяву від нардепів, яка стосується погроз/насильства щодо державного діяча.
В "Опоблоці" вважають, що відкриття провадження свідчить про переслідування опозиції.
Як відомо, у понеділок народний депутат України Юрій Бойко накинувся з кулаками на народного депутата Олега Ляшка.
Українська правда