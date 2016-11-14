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Поліція відкрила справу за фактом бійки між Бойком та Ляшком

Понеділок, 14 листопада 2016, 19:53

За фактом бійки нардепа від Опоблоку Юрія Бойка та лідера Радикальної партії Олега Ляшка відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

У відомстві повідомили, що отримали колективну заяву від нардепів, яка стосується погроз/насильства щодо державного діяча.

В "Опоблоці" вважають, що відкриття провадження свідчить про переслідування опозиції.

Як відомо, у понеділок народний депутат України Юрій Бойко накинувся з кулаками на народного депутата Олега Ляшка.

Українська правда

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Теми: Ляшко ОлегБойко
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