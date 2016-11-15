ВР змушує голову Миколаївської області порушувати Конституцію
Верховна Рада двічі не змогла знайти голосів, щоб позбавити депутата БПП Олексія Савченка депутатських повноважень у зв'язку з призначенням на державну службу.
За проголосували не більше 205 депутатів.
Савченко був призначений 6 жовтня головою Миколаївської облдержадміністрації зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.
Комітет рекомендував депутатам визначитись самостійно.
Поєднання депутатських повноважень із будь-якою державною посадою є порушенням Конституції.
Як відомо, після визначення переможця комісією 6 жовтня президент Петро Порошенко призначив своїм указом Олексія Савченка головою Миколаївської облдержадміністрації з терміном випробування три місяці.
Журналісти з'ясували, що Савченко у своїй письмовій презентації на конкурсі на цю посаду припустився численних помилок.
Пізніше він "виправився", знявши відео, де продекламував вірш "Мова" Максима Рильського.
Савченко пообіцяв більше не допустити в області "сепаратиських форумів".
Українська правда