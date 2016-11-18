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Бойовики знову обстрілювали пункт пропуску "Золоте" і "Мар'їнку"

П'ятниця, 18 листопада 2016, 07:46

Бойовики 17 листопада обстрілювали контрольний пункт в’їзду й виїзду "Золоте", що на Луганщині.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Twitter.

"Терористи з АГС-17 учора здійснили обстріл КПВВ "Золоте", – інформує відомство.

"Вогонь російські найманці по українських позиціях вели з боку н.п. Первомайськ" – уточнюють прикордонники.

Також у четвер бойовики обстрілювали зі стрілецької зброї позиції прикордонників на напрямку "Мар’їнки" з боку Олександрівки.

Крім того, повідомляється, що через КПВВ "Майорське" на Донеччині проїхали 10 вантажівок із гуманітарними товарами для жителів Донецької області від організації "Людина в біді".

Олена Рощенко, УП

Теми: ДонбасАТОбойові діїПрикордонна служба
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