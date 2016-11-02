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Шойгу обурився відмовою Іспанії і Мальти заправляти російські кораблі

Середа, 2 листопада 2016, 02:25

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу обурився, що російські кораблі ніхто не хоче заправляти.

Про це повідомляє Euronews.

Шойгу розкритикував позицію країн, які, за його словами, під тиском США і НАТО не дозволили російським бойовим кораблям заходити для дозаправлення в свої порти і визнав доречним у цьому контексті нагадати про теракти у європейських містах, що відбулися протягом останніх років.

"Мабуть, так наші партнери розуміють боротьбу з тероризмом в Сирії. Західним колегам час визначитися, з ким вони насправді борються – з терористами або з Росією. Можливо,вони забули, від чиїх рук загинули безвинні люди в результаті терактів в Бельгії, Франції, Єгипті, Іраку та інших країнах?", - заявив він.

Генсек НАТО пояснив, що Альянс занепокоєний тим, що Росія може використати свої військові кораблі для посилення ударів по сирійському місту Алеппо.

Західні партнери по антитерористичній коаліції неодноразово заявляли, що Росія у Сирії воює не стільки проти ісламістів, скільки проти усіх противників президента Ассада.

За даними експертів, жертвами авіаударів Росії в Сирії за перший рік участі РФ у війні стали 3600 мирних жителів.

Теми: РосіяСиріяНАТО
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