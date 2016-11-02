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Хакери атакували штаб Клінтон через вразливості Windows - Microsoft

Середа, 2 листопада 2016, 05:28

Американська IT-компанія Microsoft звинуватила групу хакерів, які діють під ім'ям Fancy Bear, імовірно, в інтересах російської влади, в тому, що вони знайшли уразливості в роботі операційної системи Windows і використовували їх.

Про це пише DW.com.

За даними компанії, шахраї здійснили ряд кібератак, в тому числі з використанням технології так званого "фішингу". Цей метод полягає в тому, що хакери розсилають спам з посиланнями на сайти, зовні схожі з відомими інтернет-ресурсами. Нічого не підозрюючі користувачі вводять на підробленому сайті свої справжні паролі і логіни і тим самим відкривають хакерам доступ до своїх особистих даних.

У корпорації пообіцяли, що оновлення, які дозволять користувачам захиститися від такого роду кіберзлочинців, будуть доступні вже 8 листопада.

Microsoft також звинуватила компанію-конкурента Google в тому, що та, оприлюднила інформацію про діру в роботі системи Windows до того, як про це повідомила сама Microsoft, яка на той момент тестувала оновлення для захисту від кіберзлочинців. На думку її фахівців, даний крок підвищив ризики для клієнтів.

Кіберзлочинці з групи Fancy Bear, також відомі як Strontium, або Tsar Team (APT28), імовірно, пов'язані з Головним розвідувальним управлінням (ГРУ) Генштабу збройних сил Росії. У США стверджують, що вони стояли за кібератакою на передвиборний штаб кандидата в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

Теми: хакеритехнологіїСШАРосія
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