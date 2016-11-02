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Посол США: для виборів на Донбасі потрібно розвести сили

Середа, 2 листопада 2016, 10:36

Розведення сил та засобів сторін збройного конфлікту на Донбасі уможливить гарантування безпеки, яке є умовою для виборів.

Таку думку в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявила посол США в Україні Марі Йованович.

"Наша позиція чітка: спершу ви повинні мати безпеку, щоб провести вибори. Як інакше провести вибори, якщо немає гарантій безпеки", – зазначила Йованович.

"Як ми бачимо, домовленостей про режим припинення вогню, які мали б діяти останні два роки, не дотримуються. Останні домовленості щодо режиму тиші також порушуються. Тож важливо, щоб безпека була стабільною", – вказала дипломат.

"Для цього, зокрема, треба вибудувати впевненість. У цьому контексті варто згадати домовленості щодо розведення сил і засобів на трьох ділянках на лінії зіткнення", – сказала Йованович.

"Я знаю, що це дуже дискусійне питання в Україні, але якщо є змога відвести сили одна від одної, то менше шансів, що вони зіткнуться в бою. Це один із першочергових кроків, на мій погляд, як для населення, так і для всього політичного процесу – утвердити безпеку", – наголосила посол.

Як відомо, 21 вересня у Мінську учасники Тристоронньої контактної групи підписали угоду про розведення сил і засобів біля трьох населених пунктів на лінії розмежування – Петрівському, Золотому та Станиці Луганській. За процесом відведення мають спостерігати представники ОБСЄ.

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ регулярно заявляють про обмежений доступ до ділянок розведення сил на Донбасі.

Українські сили неодноразово підкреслювали, що готові виконувати домовленості в частині дзеркального відведення сил і засобів в районі Станиці Луганській, але бойовики не виконують умови рамкової угоди.

Для того, щоб почати відведення, має бути дотриманий режим тиші протягом 7 днів. Бойовики не припиняють обстріли Станиці Луганської.

Теми: ДонбасАТОвибори
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