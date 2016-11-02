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Семенченко попросив НАЗК перевірити його

Середа, 2 листопада 2016, 11:31

Народний депутат Семен Семенченко (фракція "Самопоміч") звернувся до Національного агентства із запобігання корупції з проханням перевірити його статки.

Про це він повідомив, виступаючи в Раді.

"Сьогодні я подав на себе самого в НАЗК заяву про те, щоб перевірили мої доходи та мій спосіб життя. Не тому, що мені є що приховувати, а тому, що я не хочу мати щось спільне із тим паноптикумом, який відбувається", - сказав Семенченко.

Він закликав інших політиків також звернутися до НАЗК із відповідним проханням.

Раніше колега Семенченка по фракції Єгор Соболєв звернуся із таким закликом до Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та інших політиків.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Семенченко
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