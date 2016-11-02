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"Бєлавіа" хоче, щоб Київ виплатив компенсацію за повернення літака

Середа, 2 листопада 2016, 13:40

Авіакомпанія "Бєлавіа" розраховує, що Україна найближчим часом відшкодує витрати за повернення борту в "Жуляни".

Про це заявив журналістам генеральний директор авіакомпанії Анатолій Гусаров, передає в середу білоруське державне агентство БЕЛТА.

"Ми працюємо з українськими колегами, щоб визначитися з відшкодуванням витрат. Найближчим часом це питання буде закрите", – сказав гендиректор авіакомпанії.

За словами Гусарова, "українська сторона згодна виплатити компенсацію, питання тільки в її розмірі".

"Ми почали рахувати суму, зараз йде процес переговорів: якісь витрати вони беруть на себе, тобто не виставляють нам рахунок. Коли це буде остаточно визначено, буде сформована вартість збитку. Але можу сказати, що це невелика сума", – підкреслив він.

Гендиректор авіакомпанії вважає, що ситуація з поверненням борту "Бєлавіа" в аеропорт Жуляни, яка мала місце 21 жовтня, "абсолютно не вкладається в рамки міжнародного авіаційного права".

У той же час в Міністерстві транспорту і комунікацій Білорусі прийшли до висновку, що екіпаж "Бєлавіа" в ситуації з поверненням борту в Жуляни діяв правильно.

Як відомо, 21 жовтня літак авіакомпанії "Бєлавіа" повернули в київський аеропорт "Жуляни".

За даними авіакампанії "Бєлавіа", білоруському екіпажу було заявлено, що в разі невиконання команди в повітря буде піднята військова авіація.

У Службі безпеки України підкреслили, що під час переговорів київського диспетчера з пілотом літака "Бєлавіа", очевидно, спрацював людський фактор, оскільки СБУ не давала вказівку на заяву про винищувачі.

Після посадки з борта повітряного судна правоохоронними органами України було знято одного пасажира, який є громадянином Вірменії.

22 жовтня МЗС Білорусі вручив ноту тимчасовому повіреному в справах України в Білорусі Валерію Джигуну за інцидент з літаком авіакомпанії "Бєлавіа".

Теми: Білорусьавіа
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