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У Держдумі РФ запропонували прирівняти ЗМІ до Міноборони

Середа, 2 листопада 2016, 14:05

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Шамсаїл Саралієв вважає, що не можна скорочувати фінансування ЗМІ і пропонує прирівняти індустрію ЗМІ до міністерства оборони.

Про це він сказав на засіданні комітету, повідомляють "РИА Новости".

"Індустрію ЗМІ та журналістів треба прирівняти, на мій погляд, до міністерства оборони, цих людей, які часто раніше воюють, які постійно на передовій, які доносять інформацію, на яких не можна тиснути, навіть враховуючи складну економічну ситуацію", – сказав він.

Саралієв вважає, що не варто скорочувати фінансування ЗМІ, враховуючи складну ситуацію у світі.

"Вона (ситуація – ред.) не перший рік. Ці атаки, санкції. У нашій країні є кілька ресурсів – "Россия сегодня" і RT, які максимально доносять правду до жителів країн на різних мовах, які розповідають правду про Росію ... Це наше вікно, яке реально розповідає правду, що робить, доносить цю правду до інших країн", – заявив депутат.

Як відомо, згадані Саралієвим ЗМІ неодноразово звинувачувались в пропаганді і брехні в різних країнах. Вони, зокрема, виправдовують російську агресію проти України і анексію Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: пропагандаЗМІРосія
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