Охоронця ватажка донецьких бойовиків судитимуть заочно

Прокуратура Донецької області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього українського міліціонера, який працював охоронцем ватажка донецьких бойовиків Олександра Захарченка.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Екс-міліціонер обвинувачується в участі у терористичній групі чи терористичній організації.

"Під час спеціального досудового розслідування встановлено, що мешканець міста Торез 1977 р.н., який з 2003 по 2014 роки працював в органах МВС в Донецькій області, у жовтні 2014 року вступив до лав терористичної організації "ДНР", а саме – до особового складу так званої "охорони голови ДНР. Протягом певного періоду колишній міліціонер забезпечував особисту безпеку "голови ДНР" Захарченка О.В." – сказано у повідомленні.

Судитимуть колишнього правоохоронця заочно. За співпрацю з терористами йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Українська правда