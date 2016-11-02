Бойовики ОРДО взяли в заручники брата співробітника СБУ в окупованому Донецьку.

Цю інформацію в середу в Краматорську підтвердив глава СБУ Василь Грицак, передає Ліга.

"На жаль, дійсно захопили родича нашого співробітника. Так, на жаль, у хлопців, які працюють, залишившись вірними присязі, в першу чергу в донецькому і луганському управліннях, сім'ї залишаються уразливими. Бо у багатьох родичі, батьки, матері проживають на непідконтрольних нам територіях", - сказав Грицак.

За його словами, як тільки офіцер проявляє себе, показуючи активну роботу заради України, часто до нього додому приходять бойовики терористичних організацій ДНР/ЛНР починають залякувати.

"Дійшли до того, що починають забирати, шантажуючи наших співробітників", - сказав Грицак.

За його словами, ця людина буде включений в список українських заручників.

"На жаль доля його поки невідома", - додав Грицак.

Глава СБУ заявив, що на сьогодні в полоні терористів перебуває 109 українців.