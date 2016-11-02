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Фейгін прогнозує інформаційне вкидання у справі Сущенка

Середа, 2 листопада 2016, 15:47

Адвокат незаконно утримуваного Росією українського журналіста Романа Сущенко Марк Фейгін прогнозує, що російська пропаганда готує інформаційне вкидання в справі про зване "шпигунство".

Про це він сказав на прес-конференції в Києві в середу.

"Ми повинні очікувати до кінця року якогось вкидання... Для міжнародної думки буде вкинуто, може, якийсь фільм або відеозапис... Будуть розповідати про те, якого страшного шпигуна в особі Романа Володимировича Сущенка піймали. І що все агентство "Укрінформ" суцільні шпигуни. Це буде точно", – сказав адвокат.

Фейгін зазначив, що фігурантом цієї контркампанії, очевидно, буде і він як затаврований в Росії "русофоб і жидобандерівець".

Про тимчасові перспективи розгляду справи Сущенка Фейгін зазначив наступне:

"Процес у справі Сущенка може затягнутися. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексом до 2 років може бути термін попереднього слідства".

Але оскільки питання знаходиться в політичній площині, за словами адвоката, "якщо нагорі буде прийнято рішення про обмін, можуть як прискорити, так і затягнути".

Відповідаючи на запитання, коли буде наступне судове засідання, захисник Сущенка відповів:

"Найближче засідання – це продовження арешту. Термін закінчується 30 листопада. Десь за тиждень 23-е, 25-е або 26-е пройде засідання, яке продовжить йому термін утримання під вартою ще на 3-4 місяці".

За словами Фейгіна, на це засідання в Лефортовський суд Москви на оголошення вступної резолютивній частині постанови повинні пустити журналістів.

Що стосується основного суду, то адвокат нагадав, що він буде закритим.

Валентина Романенко, УП

Теми: Сущенко
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