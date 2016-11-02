Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США не планують підключатися до "нормандського формату"

Середа, 2 листопада 2016, 19:07

Сполучені Штати Америки не планують приєднуватися до "нормандського формату".

Про це сказала в інтерв'ю посол США в Україні Марі Йованович, передає Радіо Свобода.

"Не думаю, що наразі є плани про приєднання США до "нормандського формату". Але це не значить, що США не є активними в дипломатичному плані. Ми співпрацюємо з Україною, маємо консультації з Францією і Німеччиною. Періодично ми також маємо зустрічі з росіянами, щоб побачити, чи є шляхи для конструктивного поступу у цьому процесі. Такою є наша підтримка "нормандської четвірки"", - сказала вона.

"Я думаю, ми підтримуємо Україну іншими способами і є дуже активними в цій підтримці. Ми перебуваємо на постійному контакті з українською владою, аналогічно – з нашими партнерами у Франції й Німеччині", - додала Йованович.

Як відомо, після останньої зустрічі у "Нормандському форматі" президент Росії Володимир Путін заявив, що не проти розширення "нормандського формату" в тому числі за рахунок США.

Теми: СШАПутінДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
США
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Киргизстан продає Росії техніку для війни проти України, США готують санкції – WP
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
Останні новини
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
15:37
НАТО: Удари США і Британії по силах хуситів були оборонними
15:37
Закриття кордону Фінляндії: 11 іранців прослизнули "через хащі" з боку Росії
15:26
Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів
15:26
Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив Британії війною
15:03
Арахамія пояснив, що не сподобалося Комітету у законопроєкті про мобілізацію
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
Усі новини...
Реклама: