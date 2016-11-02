Бойовики у середу 25 разів відкривали вогонь по ЗСУ

Проросійські бойовики у середу 25 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Маріупольському напрямку відбулось 16 обстрілів.

"В районі Красногорівки вогонь вів ворожий снайпер. Під час провокацій поблизу Павлополя противник використовував гранатомети, в Тарамчуку – міномети калібру 120мм, а в Широкиному і Талаківці обстріли відбулись з кулеметів, гранатометів та мінометів обох калібрів", - сказано у повідомленні.

Водночас на Донецькому напрямку незаконні збройні формування 5 разів порушували режим тиші.

"У бік сил АТО в районі Новгородського противник відкрив вогонь з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї. В Авдіївці до вказаної зброї додали міномети калібру 82-мм, а по захисниках Троїцького, окрім мінометів, стріляли з озброєння БМП", - зазначили у прес-центрі.

На Луганському напрямку зафіксовано 4 збройні провокації.

"Підрозділи українських воїнів поблизу Новозванівки та Новоолександрівки піддано обстрілам зі стрілецької зброї, в Трьохізбенці – з гранатометів, а в Кримському бойовики знову застосували міномети", - повідомили у прес-центрі.

Українська правда