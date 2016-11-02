Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики у середу 25 разів відкривали вогонь по ЗСУ

Середа, 2 листопада 2016, 19:36

Проросійські бойовики у середу 25 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Маріупольському напрямку відбулось 16 обстрілів.

"В районі Красногорівки вогонь вів ворожий снайпер. Під час провокацій поблизу Павлополя противник використовував гранатомети, в Тарамчуку – міномети калібру 120мм, а в Широкиному і Талаківці обстріли відбулись з кулеметів, гранатометів та мінометів обох калібрів", - сказано у повідомленні.

Водночас на Донецькому напрямку незаконні збройні формування 5 разів порушували режим тиші.

"У бік сил АТО в районі Новгородського противник відкрив вогонь з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї. В Авдіївці до вказаної зброї додали міномети калібру 82-мм, а по захисниках Троїцького, окрім мінометів, стріляли з озброєння БМП", - зазначили у прес-центрі.

На Луганському напрямку зафіксовано 4 збройні провокації.

"Підрозділи українських воїнів поблизу Новозванівки та Новоолександрівки піддано обстрілам зі стрілецької зброї, в Трьохізбенці – з гранатометів, а в Кримському бойовики знову застосували міномети", - повідомили у прес-центрі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
15:37
НАТО: Удари США і Британії по силах хуситів були оборонними
15:37
Закриття кордону Фінляндії: 11 іранців прослизнули "через хащі" з боку Росії
15:26
Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів
15:26
Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив Британії війною
15:03
Арахамія пояснив, що не сподобалося Комітету у законопроєкті про мобілізацію
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
Усі новини...
Реклама: