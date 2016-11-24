Україна відправить свої літаки гасити пожежі в Ізраїлі
Четвер, 24 листопада 2016, 21:53
Україна надасть допомогу Ізраїлю у гасінні пожеж, які вже третій день поспіль вирують в країні.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
"Згідно з указом президента і рішенням уряду, МВС негайно направить два літака СНС Ан-32 для допомоги в подоланні пожеж, що вирують в Ізраїлі", - написав він на своєму Facebook.
Як відомо, десятки тисяч людей було евакуйовано в Ізраїлі та сотні доставлені в лікарні з травмами, пов'язаними з пожежами, в основному від отруєння димом.
Українська правда