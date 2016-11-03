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У зоні АТО на блокпосту вилучили вибухівку

Четвер, 3 листопада 2016, 01:46

У зоні проведення АТО на блокпосту Покровське в Донецькій області поліція затримала чоловіка, який намагався перевезти вибухівку.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Відзначається, що огляд проводився зі службовим собакою.

"Під час огляду багажного відділення пес і виявив вибухівку. Собака зупинився біля авто і почав лаяти. Поліцейські одразу зрозуміли, в чому річ, і почали ретельніше оглядати багажник, в середині якого знаходилась купа різних запчастин та дерев’яний ящик. В результаті правоохоронці виявили у ящику тротилову шашку та запал УЗРГМ-2", - йдеться в повідомленні.

Водій автомобіля відмовився пояснювати, звідки взялася вибухівка в його авто.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" КК України. Винному може загрожувати до 7 років позбавлення волі.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбас
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