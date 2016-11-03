Опитування: Клінтон випереджає Трампа на 6%

Кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон випереджає свого основного суперника - республіканця Дональда Трампа на 6 процентних пунктів, незважаючи на скандал, який виник через поновлення розслідування ФБР у справі про електронне листування.

Про це свідчать дані опитування Reuters/Ipsos.

Опитування проводилося з 28 жовтня по 1 листопада серед 1772 американців.

45% потенційних виборців заявили, що підтримали б на виборах Клінтон, 39% -Трампа.

Якщо враховувати всіх чотирьох зареєстрованих кандидатів, то відрив Клінтон від Трампа становить 8%: 45% проти 37%. Лібертаріанця Гері Джонсона готові підтримати 5% виборців, Джилл Стейн з Партії Зелених - 2%.

Опитування було проведено онлайн у 50 штатах США. Похибка склала 3%.

Раніше директор ФБР Джеймс Комі повідомив, що відомство відновило розслідування справи, пов'язаної з використанням Клінтон під час перебування її держсекретарем особистої поштової сервера для робочого листування. За його словами, це пов'язано з виявленням нових електронних листів.

Клінтон засудила рішення глави ФБР повідомити публіці про відновлення розслідування історії з електронними листами, не встановивши, чи є нові докази у справі проти неї значимими. Це рішення вона назвала дивним