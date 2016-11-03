Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Опитування: Клінтон випереджає Трампа на 6%

Четвер, 3 листопада 2016, 03:35

Кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон випереджає свого основного суперника - республіканця Дональда Трампа на 6 процентних пунктів, незважаючи на скандал, який виник через поновлення розслідування ФБР у справі про електронне листування.

Про це свідчать дані опитування Reuters/Ipsos.

Опитування проводилося з 28 жовтня по 1 листопада серед 1772 американців.

45% потенційних виборців заявили, що підтримали б на виборах Клінтон, 39% -Трампа.

Якщо враховувати всіх чотирьох зареєстрованих кандидатів, то відрив Клінтон від Трампа становить 8%: 45% проти 37%. Лібертаріанця Гері Джонсона готові підтримати 5% виборців, Джилл Стейн з Партії Зелених - 2%.

Опитування було проведено онлайн у 50 штатах США. Похибка склала 3%.

Раніше директор ФБР Джеймс Комі повідомив, що відомство відновило розслідування справи, пов'язаної з використанням Клінтон під час перебування її держсекретарем особистої поштової сервера для робочого листування. За його словами, це пов'язано з виявленням нових електронних листів.

Клінтон засудила рішення глави ФБР повідомити публіці про відновлення розслідування історії з електронними листами, не встановивши, чи є нові докази у справі проти неї значимими. Це рішення вона назвала дивним

Теми: СШАКлінтон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
США
США виділяють $250 млн на підтримку сільського господарства України
ЗМІ: США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $1,3 млрд
Глава Пентагону відкрив "Рамштайн": Зараз ключовий момент у війні
Останні новини
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
Усі новини...
Реклама: