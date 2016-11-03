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У "ДНР" готові міняти полонених тільки по формулі "всіх на всіх"

Четвер, 3 листопада 2016, 04:14

Бойовики "Донецької народної республіки" наполягають на формулі обміну полоненими "всіх на всіх".

Про це в середу заявила "уповноважений з прав людини в ДНР" Дар'я Морозова, передає "ТАСС".

"Ми готові зробити обмін полоненими в тому форматі, який прописаний в Комплексі заходів щодо виконання мінських угод. А саме: за формулою "всіх на всіх", - повідомила вона.

Раніше в середу глава Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що Київ готов віддавати трьох полонених сепаратистів за одного українського військового. За його словами, в полоні у бойовиків перебувають 109 українців, 494 вважаються зниклими безвісти.

Теми: ДНР
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