У "ДНР" готові міняти полонених тільки по формулі "всіх на всіх"

Бойовики "Донецької народної республіки" наполягають на формулі обміну полоненими "всіх на всіх".

Про це в середу заявила "уповноважений з прав людини в ДНР" Дар'я Морозова, передає "ТАСС".

"Ми готові зробити обмін полоненими в тому форматі, який прописаний в Комплексі заходів щодо виконання мінських угод. А саме: за формулою "всіх на всіх", - повідомила вона.

Раніше в середу глава Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що Київ готов віддавати трьох полонених сепаратистів за одного українського військового. За його словами, в полоні у бойовиків перебувають 109 українців, 494 вважаються зниклими безвісти.