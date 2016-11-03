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Українського дипломата нагородили у Японії

Четвер, 3 листопада 2016, 08:01

Глава українського дипломатичного представництва в Австралії Микола Кулініч (з 2006 по 2013 рік - посол України в Японії) отримав від уряду Японії одну з найвищих державних нагород цієї країни - Орден Вранішнього Сонця, Золота та Срібна Зірка.

Про це повідомляє прес-служба посольства України в Австралії з посиланням на Міністерство закордонних справ Японії, передає "Укрінформ",

"Пан Кулініч – один із найбільш видатних експертів з питань Японії у Міністерстві закордонних справ України", – сказано в повідомленні.

Орден Вранішнього Сонця із золотою та срібною зірками – це другий ступінь першої в історії Японії найвищої державної нагороди, заснованої за наказом імператора Мейдзі у 1876 році.

За рішенням уряду Японії таким орденом нагороджують за визначні досягнення у сфері міжнародних відносин, захисту навколишнього середовища, популяризацію японської культури.

Посла Миколу Кулініча нагороджено "За особистий внесок у розвиток дружніх відносин і взаєморозуміння між Японією та Україною".

 

Одним із перших кавалерів ордену, в перший рік його заснування, став відомий французький правник Гюстав Еміль Буассонад, який брав безпосередню участь в укладенні першого цивільного кодексу Японії.

У 1884 році кавалером ордену став Хорас Кепрон – відомий американський меценат, поціновувач японського мистецтва, колекція якого є окрасою Смітсонівського музею у Вашингтоні.

У 2015 році Орденом нагороджено знаменитого італійського диригента Рікардо Муті.

Серед дипломатів такої честі удостоєний постійний представник США в Організації економічного співробітництва та розвитку - Констанс Морелла.

Теми: Японіядипломатичні відносини
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