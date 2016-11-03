Стець: проведення Євробачення не зачепить бюджету Суспільного ТБ

Підготовка та проведення міжнародного конкурсу Євробачення-2017 не зачепить бюджет Національної телекомпанії України.

Про це заявив міністр інформаційної політики Юрій Стець в ефірі Громадського.

На питання ведучої, чи буде збільшення фінансування або перерозподілу фінансування НТКУ Стець відповів "очевидно, що так".

Також він сказав, що бюджет суспільного має бути згідно з тим, що закладено за законом. Тобто бюджет НТКУ не чіпатимуть задля витрат на проведення Євробачення.

"Існує закон, згідно якого мають бути виділені кошти на суспільне телебачення, і вони в повному обсязі мають бути виділені на конкретні проекти суспільного телебачення", – сказав Стець.

"Що стосується проведення Євробачення – це разовий проект, який має реалізуватись. І на цей разовий проект має бути виділено фінансування. І аж ніяк не з тих коштів, які виділені на фінансування суспільного телебачення… Фінансування проекту Євробачення, яке буде проводитися наступного року, вже розпочалось", зазначив він.

Як відомо, 1 листопада генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови НТКУ.

В коментарі "Українській правді" Аласанія заявив, що бюджет компанії на 2017 рік не дасть провести ні Євробачення, ні почати роботу Суспільного мовлення.

Журналісти, медіа-експерти та народні депутати звернулися до президента, Кабміну та Верховної Ради з вимогою не зривати реформу суспільного мовлення.

2 листопада Кабінет міністрів надав Державному комітету з питань телебачення і радіомовлення право звільнити голову Національної телекомпанії України Зураба Аласанію.

На думку голови Держкомтелерадіо Олега Наливайка, можлива відставка Аласанії не вплине на терміни створення Суспільного мовлення.