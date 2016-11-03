Бойовики знову обстріляли пункт пропуску "Мар’їнка"

Російсько-терористичні війська знову застосували зброю на напрямку контрольного поста "Мар’їнка".

Про це інформує прес-центр Держприкордонслужби у четвер.

"Вогонь вони відкрили о 21-й годині. Обстріл вівся протягом години з околиці н.п. Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній території. Терористи використовували стрілецьку зброю", – йдеться в повідомленні.

Прикордонники зазначають, що пропускні операції на той час на даному дорожньому коридорі уже не здійснювалися.

У ДПС нагадали, що минулого тижня російські найманці обстрілювали цей напрямок три дні поспіль. Окрім стрілецької зброї, вони також застосовували гранатомети.