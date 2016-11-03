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У Мінську хочуть домогтися, щоб окупанти платили Києву за воду

Четвер, 3 листопада 2016, 09:24

Із підконтрольної Києву частини Донецької й Луганської областей на контрольовану бойовиками територію йде вода, за яку окупанти не розраховуються.

Про це міністр із питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш розповів в ефірі "Громадського радіо".

"Відсоток руйнації назвати неможливо. Щодня обстріли, відсоток міняється. Ми говоримо про глобальні речі. Наприклад, водопостачання. Це велика проблема по Донецькій і Луганської областях", – сказав він.

"У Луганській області – це Попаснянський водоканал, який забезпечує 50 000 населення на підконтрольній території, 300-400 000 на непідконтрольній. Зараз ми домовилися з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (там велика заборгованість за електроенергію), і він погодився профінансувати електроенергію для підприємства на два місяці, щоб закачати воду в опалювальні системи", – заявив міністр.

"Якби ми напередодні не запустили воду по всіх системах опалення в Луганській області, у нас би була проблема не лише з питною водою, але й з опаленням", – додав він.

У Донецькій області один із найбільших постачальників води населенню – "Вода Донбасу".

"Я був там місяць назад на одному з об'єктів, який покликаний забезпечувати водопостачання навіть у випадку руйнування водоводів у районі Авдіївки й Пісок. Там заміновано, багато що не розірвалося, ми не розуміємо стан труб, які там ідуть. У випадку проблем, ми думали, які в нас резервні варіанти", – розповів Черниш.

"Одна з цілей мого приїзду до Маріуполя була, у тому числі, і можлива проблема, і те, як її вирішувати. Є кілька точкових речей, наприклад, газозабезпечення в Авдіївці, є кілька речей, пов'язаних з Луганською областю й з електропостачанням. Усе це вирішується в тісній координації з місцевими адміністраціями", – додав він.

За словами міністра, коштів Червоного Хреста вистачить до грудня.

"Але система працює так, що 80% воду качають на непідконтрольну територію, щоб люди могли пити. А грошей із тієї території, у зв'язку з відсутністю банківської системи, немає", – сказав він.

"Тому зараз у Мінському процесі група щодо соціально-економічних питань разом із ОБСЄ шукають схему, яким чином організувати механізм розрахунків, щоб ми щораз не були в такій ситуації, коли хтось повинен давати гроші (хоча гроші, за нашим даними, там збираються)", – заявив Черниш.

Теми: Донбасенергетика
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