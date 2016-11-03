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КС почав розглядати закон про партдиктатуру

Четвер, 3 листопада 2016, 09:46

Конституційний Суд України приступив до розгляду закону про партійній диктатурі.

Про це повідомив голова КС Юрій Баулін, передають Українські новини.

Мова йде про дозвіл партіям виключати кандидатів у народні депутати з виборчого списку партії в тій його частині, де за підсумками голосування такі не отримали права на розподіл мандатів у багатомандатному окрузі.

На засіданні присутні 13 суддів.

"Оголошую пленарне засідання КС відкритим", - повідомив Баулін.

Після цього Конституційний Суд розпочав у формі усного слухання розглядати конституційне подання 49 депутатів Ради щодо відповідності Конституції положень ч. 9 ст. 61, ч. 3 ст. 105 закону "Про вибори народних депутатів України", п. 3 розділу 2 "Прикінцеві та перехідні положення" закону україни "Про внесення змін у закон "Про вибори народних депутатів України" про виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії в багатомандатному окрузі".

Ініціатори звернення в КС народні депутати Дмитро Добродомов і Олег Мусій, а також представник президента, не прибули на засідання.

КС вирішив розглядати справу без них.

Як відомо, законопроект №3700, який дозволяє партіям виключати зі своїх списків кандидатів у нардепи вже після виборів, Рада прийняла 16 лютого після 20 провальних голосувань. 25 лютого Порошенко його підписав.

Теми: КСпартії
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