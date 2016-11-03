КС почав розглядати закон про партдиктатуру
Конституційний Суд України приступив до розгляду закону про партійній диктатурі.
Про це повідомив голова КС Юрій Баулін, передають Українські новини.
Мова йде про дозвіл партіям виключати кандидатів у народні депутати з виборчого списку партії в тій його частині, де за підсумками голосування такі не отримали права на розподіл мандатів у багатомандатному окрузі.
На засіданні присутні 13 суддів.
"Оголошую пленарне засідання КС відкритим", - повідомив Баулін.
Після цього Конституційний Суд розпочав у формі усного слухання розглядати конституційне подання 49 депутатів Ради щодо відповідності Конституції положень ч. 9 ст. 61, ч. 3 ст. 105 закону "Про вибори народних депутатів України", п. 3 розділу 2 "Прикінцеві та перехідні положення" закону україни "Про внесення змін у закон "Про вибори народних депутатів України" про виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії в багатомандатному окрузі".
Ініціатори звернення в КС народні депутати Дмитро Добродомов і Олег Мусій, а також представник президента, не прибули на засідання.
КС вирішив розглядати справу без них.
Як відомо, законопроект №3700, який дозволяє партіям виключати зі своїх списків кандидатів у нардепи вже після виборів, Рада прийняла 16 лютого після 20 провальних голосувань. 25 лютого Порошенко його підписав.