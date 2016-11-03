Верховна Рада зробила крок до вирішення спорів без суду

Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроект про медіацію № 3665.

За проголосували 238 депутатів.

Авторами проект є Альона Шкрум, Вікторія Пташник, Оксана Сироїд, Борислав Береза, Сергій Алєксєєв, Леонід Ємець та Олена Сотник.

За словами доповідача Олени Сотник, медіація - це нова для України практика.

Альона Шкрум, доповідаючи проект, пояснила, що медіація – це альтернатива судовому врегулюванню спорів. Тобто замість звернення до суду, сторони можуть звернутися до медіатора. Це в тому числі може дозволити розвантажити судову систему.

"Це структуровані переговори, коли сторони за допомогою медіатора намагаються вирішити конфлікт", - сказала вона і додала, що це необхідно зараз, оскільки "довіра до суддів на нулі".

Вона додала, що закордоном, зокрема в США і Австралії, медіація є необхідною в розгляді певних справ, наприклад опікунства над дитиною в процесі розлучення.

Під час обговорення Сотник наголосила, що у питаннях поділу майна, опіки над дитиною медіація допомагає зберегти сім'ю, психіку дитини, бо суди є травматичними. Сотник додала, що є сертифікованим медіатором і мала можливість – застосувати захід на практиці.

Види конфліктів, які зможуть вирішувати медіатори, мають розробити організації, які забезпечують проведення медіації, та мають включати.

У проекті прописано, що медіатором може бути людина старша 25 років, яка має вищу або професійно-технічну освіту та пройшла професійне навчання медіації, що має включати 90 академічних годин початкового навчання, в тому числі не менше 45 академічних годин навчання практичним навичкам.

У законі немає вимог, що медіатором може бути людина з юридичною освітою, підкреслила Шкрум.

Згідно з проектом, медіатором не може бути особа, визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, яка має не погашену або не зняту у встановленому законом порядку судимість, звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, з державної служби за корупцію, яка перебуває на державній службі, яку було виключено з реєстру медіаторів відповідно до статті 20 цього Закону – до спливу трирічного строку.

Медіація є добровільною для обох сторін. Однак, за законом, договір, досягнутий за результатами медіації, є обов’язковим для виконання сторонами. Якщо якась зі сторін не виконує рішення, інша сторона має право звернутися до суду.

Шкрум наголосила, що впровадження інституту медіації дозволить отримати один бал в рейтингу Doing Business. "Ми би піднялися на 50 пунктів в рейтингу, якби в нас вже була медіація", - зазначила Шкрум.

Вона додала, що проект підтримують європейські партнери та міністерство юстиції і Мінекономрозвитку.

У фракції Ляшка вважають, що такий закон може зашкодити бюджету – бо може з'явитися потужний ресурс, щоб підприємці можуть використовувати закон для ухиляння від податків.

Депутати погодились, що під час подальшої роботи над другим читанням проекту, буде проведено круглий стіл на базі комітету та допрацьовано закон та зміни до інших законів і кодексів для впровадження питань про медіацію.

Оксана Коваленко, УП