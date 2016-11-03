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З сайту Порошенка видалили розмову з президентом Киргизстану

Четвер, 3 листопада 2016, 12:05

З офіційного сайту президента України зникло повідомлення про телефонну розмову з президентом Киргизстану Алмазбеком Атамбаєвим.

У середу вдень на сайті Порошенка з'явилося повідомлення про таку телефонну розмову.

У повідомленні зазначалось, що сторони обговорили актуальні питання порядку денного українсько-киргизьких відносин".

В апараті президента Киргизстану заявили, що такої розмови не було і припустили, що "українського лідера хтось розіграв".

Українська правда

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Теми: ПорошенкоАдміністрація президентаЗМІ
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