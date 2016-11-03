Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман про готівку чиновників: "Не треба всіх мазати однією фарбою"

Четвер, 3 листопада 2016, 12:51

Чиновники найвищої ланки тримають на руках багато готівки, бо якийсь час банківська система в Україні була в занепаді.

Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман в інтерв'ю журналістам, коментуючи результати електронного декларування.

"Що стосується того, де знаходяться кошти... Це був такий загальнонаціональний тренд, коли банківська система була в занепаді", – цитує прем'єра УНІАН.

"Сьогодні можемо сказати, що в 2016 році банківська система досить надійна. Це позитивний сигнал", – сказав Гройсман.

Також, за словами прем'єр-міністра, ділове минуле людей, які прийшли до влади з бізнесу, пояснює їхні доходи і фінансовий стан і одночасно дозволяє їм бути фінансово незалежними.

"Не треба всіх мазати однією фарбою. Є люди, які прийшли у владу, але до цього працювали в бізнесі. Зрозуміло, що у них є певні доходи", – сказав він.

"Я з 1995 року по 2005 рік працював у бізнесі і заробив свій статок. І, слава Богу, у мене була можливість стати фінансово незалежним. І це дає мені можливість бути фінансово незалежним і далі", – заявив Гройсман.

Як відомо, 30 жовтня о 00:00 завершився перший етап подання електронних декларацій для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Гройсман зазначив у декларації, що він і його дружина в цілому володіють $1,2 млн і 460 000 євро готівкою і колекцією розкішних годинників.

Багато хто з чиновників першої хвилі e-декларування вказали, що мають великі суми готівки. За підрахунками Reuters, тільки у деклараціях 24 членів українського Кабінету міністрів зазначено близько 7 млн доларів готівкою.

За сумою на депозитах, за даними "Економічної правди", лідером виявилася голова НБУ Валерія Гонтарева.

Багато декларантів також володіють великою кількістю землі чи житла, дорогими годинниками, коштовностями й творами мистецтва.

Генеральна прокуратура перевірить сплату податків народними депутатами, які задекларували більше 100 тисяч доларів готівкою.

"Українська правда" у Threads

Теми: деклараціїгрошіГройсман
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
декларації
Євроінтеграція: Посол ЄС радить Україні поновити е-декларування
Обов’язкове декларування можуть повернути вже восени – Арахамія
Як Україна збирається виконувати антикорупційні обіцянки МВФ, щоб отримати транш
Останні новини
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
Усі новини...
Реклама: