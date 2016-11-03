Гройсман про готівку чиновників: "Не треба всіх мазати однією фарбою"

Чиновники найвищої ланки тримають на руках багато готівки, бо якийсь час банківська система в Україні була в занепаді.

Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман в інтерв'ю журналістам, коментуючи результати електронного декларування.

"Що стосується того, де знаходяться кошти... Це був такий загальнонаціональний тренд, коли банківська система була в занепаді", – цитує прем'єра УНІАН.

"Сьогодні можемо сказати, що в 2016 році банківська система досить надійна. Це позитивний сигнал", – сказав Гройсман.

Також, за словами прем'єр-міністра, ділове минуле людей, які прийшли до влади з бізнесу, пояснює їхні доходи і фінансовий стан і одночасно дозволяє їм бути фінансово незалежними.

"Не треба всіх мазати однією фарбою. Є люди, які прийшли у владу, але до цього працювали в бізнесі. Зрозуміло, що у них є певні доходи", – сказав він.

"Я з 1995 року по 2005 рік працював у бізнесі і заробив свій статок. І, слава Богу, у мене була можливість стати фінансово незалежним. І це дає мені можливість бути фінансово незалежним і далі", – заявив Гройсман.

Як відомо, 30 жовтня о 00:00 завершився перший етап подання електронних декларацій для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Гройсман зазначив у декларації, що він і його дружина в цілому володіють $1,2 млн і 460 000 євро готівкою і колекцією розкішних годинників.

Багато хто з чиновників першої хвилі e-декларування вказали, що мають великі суми готівки. За підрахунками Reuters, тільки у деклараціях 24 членів українського Кабінету міністрів зазначено близько 7 млн доларів готівкою.

За сумою на депозитах, за даними "Економічної правди", лідером виявилася голова НБУ Валерія Гонтарева.

Багато декларантів також володіють великою кількістю землі чи житла, дорогими годинниками, коштовностями й творами мистецтва.

Генеральна прокуратура перевірить сплату податків народними депутатами, які задекларували більше 100 тисяч доларів готівкою.