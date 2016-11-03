Гройсман позачергово збирає міністрів

3 листопада відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів.

Відповідний анонс розміщено на сайті Урядовий портал.

Початок заходу о 20.00.

Як повідомив "Українській правді" прес-секретар прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Дмитро Столярчук, у порядку денному – проект бюджету на 2017 рік, підготовлений до другого читання за підсумками опрацювання зауважень та пропозицій Верховної Ради.

Як повідомлялося, Верховна Рада 20 жовтня підтримала в цілому висновки та пропозиції народних депутатів щодо проекту про державний бюджет на 2017 рік.

Кабмін розраховує на прийняття Радою проекту закону "Про державний бюджет на 2017" рік до 1 грудня.

Гройсман закликав парламент до співпраці задля вчасного прийняття державного бюджету на 2017 рік.

Валентина Романенко, УП