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Гройсман позачергово збирає міністрів

Четвер, 3 листопада 2016, 13:04

3 листопада відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів.

Відповідний анонс розміщено на сайті Урядовий портал.

Початок заходу о 20.00.

Як повідомив "Українській правді" прес-секретар прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Дмитро Столярчук, у порядку денному – проект бюджету на 2017 рік, підготовлений до другого читання за підсумками опрацювання зауважень та пропозицій Верховної Ради.

Як повідомлялося, Верховна Рада 20 жовтня підтримала в цілому висновки та пропозиції народних депутатів щодо проекту  про державний бюджет на 2017 рік.

Кабмін розраховує на прийняття Радою проекту закону "Про державний бюджет на 2017" рік до 1 грудня.

Гройсман закликав парламент до співпраці задля вчасного прийняття державного бюджету на 2017 рік.

Валентина Романенко, УП

Теми: Кабінет міністрівбюджет
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