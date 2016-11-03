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Цього року проти поліцейських відкрили 900 кримінальних справ

Четвер, 3 листопада 2016, 14:08

За 9 місяців 2016 року було відкрито 900 кримінальних справ стосовно поліцейських, які скоїли протиправні дії.

Про це заявила глава Національної поліції Хатія Деканоідзе на зустрічі з поліцейськими Київської області, повідомляє "Укрінформ".

"Протягом 9 місяців Нацполіція відкрила 3 тисячі кримінальних справ проти чиновників, які займалися протиправними діями. Це корупція, хабарі, перевищення повноважень. Ми також відкрили 900 кримінальних справ проти поліцейських, які займалися нечистими справами", – сказала вона.

За словами Деканоідзе, поліції необхідне підвищення зарплат – це буде істотним чинником мотивації поліцейських.

Вона нагадала, що зарплата представників розшуку, оперативних співробітників і слідчих збільшилася в 3 рази.

"Вони отримують уже не 4600, а 10 тисяч, але цього не вистачає. Ми розуміємо, що бідна поліція не може забезпечувати правопорядок так, як нам би хотілося", – сказала вона.

Деканоідзе додала, що якби поліція мала в розпорядженні хоча б 5 відсотків від задекларованих чиновниками коштів, то "я б усіх одягнула, взула, купила б машини, і у нас була б чудова поліція".

"Українська правда" в Threads

Теми: поліціяДеканоідзе
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