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За адвокатом директора української бібліотеки стежать невідомі

Четвер, 3 листопада 2016, 14:20

За адвокатом директора Бібліотеки української літератури Наталії Шаріної Іваном Павловим встановлено зовнішнє спостереження.

Про це адвокат написав у своєму Facebook.

Павлов розповів, що помітив це в аеропорту.

"Став виходити з аеропорту і помітив як троє непримітних громадян виходять разом зі мною. Помітити було неважко, оскільки через зону огляду ми проходили проти загального пасажиропотоку", - написав він.

"Зараз з одним з них сиджу в одному вагоні Аероекспрес. Двоє інших, ймовірно, сидять в сусідньому вагоні. Молоді, недосвідчені поки. Прогулювали, напевно, заняття з тактики зовнішнього спостереження", - додав Павлов.

Як відомо, з вівторка адвокат перебуває в Москві, де розглядається по суті справа проти директора Бібліотеки української літератури Наталії Шаріної, яку звинувачують "у розпалювання національної ненависті і ворожнечі".

Російські правоохоронці 28 жовтня 2015 року провели обшуки в Бібліотеці української літератури, після чого її директор, 58-річна Шаріна була затримана. Стосовно неї було порушено кримінальну справу за статтею 282 КК РФ (розпалювання національної ненависті і ворожнечі, а також приниження людської гідності).

Приводом для порушення справи, відповідно до заяв СКР, стало поширення серед відвідувачів бібліотеки видання Дмитра Корчинського, яке було визнано судом екстремістським матеріалом і заборонено до використання.

Матеріали справи у відношенні Шаріної пізніше передали в управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ СКР по Москві.

У середині серпня 2016 року суд повернув справу Шаріної слідчим.

Шаріна знаходиться під домашнім арештом з жовтня 2015 року.

Українська правда

Теми: РосіяУкраїна
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