Луценко призначив прокурором Полтавщини Кармазіна
Генпрокурор Юрій Луценко призначив новим прокурором Полтавської області Миколу Кармазіна.
Таке рішення він озвучив під час офіційної зустріч Луценка із керівниками відділів Полтавської прокуратури, повідомила прес-секретар Луценка Лариса Сарган.
Як пишуть Новини Полтави у Кармазін у 2015 році працював на посаді прокурора відділу нагляду за додержанням законів при провадженні ОРД, досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генпрокуратури.
Микола Кармазін подав паперову та електронну декларацію про доходи за 2015 рік.
В електронній декларації Кармазін задекларував земельні ділянки площею: 40 тис. 465 кв.м. у селі Балясному Диканьського району та 570 кв.м. у селі Марченки того ж району.
Також він задекларував 315 тис. 632 грн зарплати та 80 тис. 483 грн пенсії, готівкою 19 тис. доларів США.
Його дружина, Людмила Кармазіна, має квартиру, площею в 64 кв.м., зарплату в 72 тис. 598 грн та дохід від зайняття підприємницькою діяльністю — 500 грн.
Єдиний задекларований автомобіль — Skoda Octavia 2013 р.в., вартістю 258 тис. грн — перебуває у власності Кармазіної Марини Олександрівни.