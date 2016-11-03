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Луценко призначив прокурором Полтавщини Кармазіна

Четвер, 3 листопада 2016, 16:12

Генпрокурор Юрій Луценко призначив новим прокурором Полтавської області Миколу Кармазіна.

Таке рішення він озвучив під час офіційної зустріч Луценка із керівниками відділів Полтавської прокуратури, повідомила прес-секретар Луценка Лариса Сарган.

Як пишуть Новини Полтави у Кармазін у 2015 році працював на посаді прокурора відділу нагляду за додержанням законів при провадженні ОРД, досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генпрокуратури.

 

Микола Кармазін подав паперову та електронну декларацію про доходи за 2015 рік.

В електронній декларації Кармазін задекларував земельні ділянки площею: 40 тис. 465 кв.м. у селі Балясному Диканьського району та 570 кв.м. у селі Марченки того ж району.

Також він задекларував 315 тис. 632 грн зарплати та 80 тис. 483 грн пенсії, готівкою 19 тис. доларів США.

Його дружина, Людмила Кармазіна, має квартиру, площею в 64 кв.м., зарплату в 72 тис. 598 грн та дохід від зайняття підприємницькою діяльністю — 500 грн.

Єдиний задекларований автомобіль — Skoda Octavia 2013 р.в., вартістю 258 тис. грн — перебуває у власності Кармазіної Марини Олександрівни.

"Українська правда" у Threads

Теми: прокуратураПолтава
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