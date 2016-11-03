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В МВС стверджують, що одіозний беркутовець Антонов не працює в поліції

Четвер, 3 листопада 2016, 17:12

Інформація про те, що колишній командир роти "Беркуту" Євген Антонов, причетний до побиття студентів на Майдані 30 листопада 2013 року, досі працює в поліції, не відповідає дійсності.

Про це "Українській правді" заявив речник МВС Артем Шевченко.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Одіозний беркутовець Євген Антонов з жовтня 15 року не працює в лавах тоді ще міліції, це (звільнення) ще було навіть до початку процесу атестації", – сказав він.

Як відомо, в соцмережах протягом кількох днів поширюється інформація про те, що Антонов прийшов до суду для підтримки обвинувачуваних у справі про розстріли на Майдані. У цьому повідомленні також стверджується, що Антонов досі працює в МВС на посаді командира третьої групи "полку міліції громадської безпеки особливого призначення".

Олег Шанковський, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: БеркутМВС
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