Рада схвалила реструктуризацію боргів теплокомуненерго

Верховна ухвалила закон щодо реструктуризації заборгованості теплопостачальних і теплогенеруючих підприємств за спожиті енергоносії.

"За" законопроект № 5273 проголосували 245 народних депутатів.

Як зазначається в пояснювальній записці, кредиторська заборгованістьтеплопостачальних та теплогенеруючих організацій за природний газ становила 18,7 млрд гривень на 1 липня 2016 року.

Відповідно до структури дебіторської заборгованості підприємств житлово-комунальної сфери найбільша питома вага припадає здебільшого на заборгованість за різницею в тарифах:

за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання населенню – 3,1 млрд грн.;

за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення населенню – 3,9 млрд грн.;

за комунальні послуги установам і організаціям, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів – 2,2 млрд грн.

До дебіторської заборгованості також відносяться борги населення за спожиті послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води – 4,6 млрд грн.

Крім цього, за інформацією НАК "Нафтогаз України", пені, штрафні та фінансові санкції, нараховані за позовом постачальника природного газу за несвоєчасні розрахунки теплопостачальними організаціями за спожитий природний газ, на 1 січня 2016 становили 2,6 млрд грн.

Впродовж тільки І півріччя 2016 року сума зросла в 1,7 раза і на 1 липня становить 4,5 млрд гривень.

"При цьому підприємства теплоенергетики не мають фактичного джерела відшкодування таких санкцій, оскільки ці витрати не можуть розглядатись у складі встановлених національним регулятором тарифів, з іншого боку, перекладання таких санкцій на споживача законодавчо не врегульовано", - зазначається в пояснювальній записці.

"Окреслена ситуація створює умови для зупинки підприємств в цілому та потребує врегулювання на законодавчому рівні", - наголошують автори законопроекту.

Виходячи із законопроекту, врегулювання заборгованості буде здійснюватися в два етапи.

Перший етап — проведення централізованих взаєморозрахунків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, постачання холодної води.

Другий етап — реструктуризація кредиторської заборгованості підприємств теплоенергетики за природний газ, використаний до 1 липня 2016 року для виробництва теплової енергії, послуг з опалення та постачання гарячої води.

Також, відповідно до документу, списанню підлягають неустойки (штрафи, пені), проценти річні, інфляційні нарахуванння.

Економічна правда