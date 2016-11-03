Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада схвалила реструктуризацію боргів теплокомуненерго

Четвер, 3 листопада 2016, 23:02

Верховна ухвалила закон щодо реструктуризації заборгованості теплопостачальних і теплогенеруючих підприємств за спожиті енергоносії.

"За" законопроект № 5273 проголосували 245 народних депутатів.

Як зазначається в пояснювальній записці, кредиторська заборгованістьтеплопостачальних та теплогенеруючих організацій за природний газ становила 18,7 млрд гривень на 1 липня 2016 року.

Відповідно до структури дебіторської заборгованості підприємств житлово-комунальної сфери найбільша питома вага припадає здебільшого на заборгованість за різницею в тарифах:

за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання населенню – 3,1 млрд грн.;

за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення населенню – 3,9 млрд грн.;

за комунальні послуги установам і організаціям, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів – 2,2 млрд грн.

До дебіторської заборгованості також відносяться борги населення за спожиті послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води – 4,6 млрд грн.

Крім цього, за інформацією НАК "Нафтогаз України", пені, штрафні та фінансові санкції, нараховані за позовом постачальника природного газу за несвоєчасні розрахунки теплопостачальними організаціями за спожитий природний газ, на 1 січня 2016 становили 2,6 млрд грн.

Впродовж тільки І півріччя 2016 року сума зросла в 1,7 раза і на 1 липня  становить 4,5 млрд гривень.

"При цьому підприємства теплоенергетики не мають фактичного джерела  відшкодування таких санкцій, оскільки ці витрати не можуть розглядатись у складі встановлених національним регулятором тарифів, з іншого боку, перекладання таких санкцій на споживача законодавчо не врегульовано", - зазначається в пояснювальній записці.

"Окреслена ситуація створює умови для зупинки підприємств в цілому та потребує врегулювання на законодавчому рівні", - наголошують автори законопроекту.

Виходячи із законопроекту, врегулювання заборгованості буде здійснюватися в два етапи.

Перший етап — проведення централізованих взаєморозрахунків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, постачання холодної води.

Другий етап — реструктуризація кредиторської заборгованості підприємств теплоенергетики за природний газ, використаний до 1 липня 2016 року для виробництва теплової енергії, послуг з опалення та постачання гарячої води.

Також, відповідно до документу, списанню підлягають неустойки (штрафи, пені), проценти річні, інфляційні нарахуванння.

Економічна правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
ОновленоЗеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
Усі новини...
Реклама: