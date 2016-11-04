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В Україні розробили бота для моніторингу декларацій чиновників

П'ятниця, 4 листопада 2016, 00:52

Програмісти з Дніпра розробили телеграм-бота під назвою OpenDeclarationBot, що може моніторити декларації чиновників.

Про це пише Радіо Свобода.

"Декларації чиновників наробили багато шуму, але не у кожного українця є можливість структурувати цю інформацію. Ми вирішили зробити сервіс, який дозволить просто і швидко перевірити декларацію будь-якого чиновника. Для цього ми перевели всі гроші у гривні, склали квадратні кілометри наявної нерухомості і порахували кількість автомобілів", ­ – описав ідею керівник проекту Олексій Іванкін.

Сервіс працює на основі відкритих державних даних. За його допомогою можна дізнатися про місце роботи, посаду, загальну площу нерухомості, кількість машин, доходи, заощадження і фінансові зобов’язання чиновника.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: деклараціїтехнології
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