На Дніпропетровщині розробили новий ракетний комплекс "Грім"

Державне підприємство "НВО "Павлоградський хімічний завод" (Павлоград) разом з державним конструкторським бюро "Південне" (Дніпро) розробили новий оперативно-тактичний комплекс "Грім".

Про це 3 листопада повідомили на Павлогоадському хімзаводі з посиланням на дані генерального директора заводу – головного конструктора Леоніда Шимана, пише Радіо Свобода.

За інформацією заводу, розробники готуються до випробувань.

Як зазначив Леонід Шиман, створення "Грому" розпочалось після закриття проекту зі створення оперативно-тактичного комплексу "Сапсан" 2013-го року. На розробку нового комплексу, зазначив гендиректор, підприємство не брало коштів у держави, а залучало кредитні ресурси.

Наразі у комплексу є іноземний замовник, повідомляє гендиректор, однак розробники сподіваються, що його виробництво буде замовлене й для української армії.

"Починаючи з 2013 року, ми спільно з КБ "Південне", не беручи грошей у держави, вирішили створити оперативно-тактичний комплекс "Грім" з дальністю стрільби більшою, ніж у "Сапсана", для його подальшого експорту. Україна у свою чергу, могла б придбати цей комплекс для потреб ЗСУ у 6 разів дешевше. Оскільки проектування дослідних зразків здійснюється за рахунок коштів замовника і не вимагає бюджетних коштів, то сьогодні стоїть питання про те, щоб Міноборони України розглянуло необхідність прийняття комплексу на озброєння", – сказав Леонід Шиман.

За його словами, події у Криму та на Донбасі продемонстрували необхідність наявності в української армії високоточного озброєння.

"У світлі останніх подій, з'явилася можливість використовувати наш науково-технічний потенціал для створення нових видів озброєння, пов'язаних з оперативно-тактичним ракетами. Це озброєння дозволяє попереджувати напад агресора з-за кордону, вражаючи будь-які техногенні об'єкти, які знаходяться, в тому числі й на його території. З вересня ми активно продовжуємо роботу, заповнюємо двигуни так, щоб в грудні вони пішли на стендові і льотні випробування", – повідомив Шиман.

У серпні 2013 року, за часів президентства Віктора Януковича, ДКБ "Південне" і Павлоградський хімзавод – провідні підприємства оборонної та ракетно-космічної галузей України – припинили роботу над проектом ракетного комплексу "Сапсан".