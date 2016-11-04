У Туреччині затримано лідерів прокурдської опозиційної партії
Два співголови прокурдської опозиційної "Партії демократії народів" (ПДН) затримані турецькими властями.
Про це пише BBC.
За інформацією Анатолійського інформаційного агентства, Селахаттін Демірташ був затриманий у себе вдома в місті Діярбакир на південному сході країни.
Фіген Юксекдаг взята під варту в Анкарі.
Разом з партійними лідерами заарештовані щонайменше п'ятеро депутатів парламенту від ПДН. Агентство Рейтер повідомляє про 11 арештованих.
За даними Анатолійського агентства, політики арештовані в рамках розслідування справи, пов'язаної з тероризмом.
Арешти депутатів стали можливі після того як президент Туреччини схвалив спірні поправки до конституції, що дозволяють позбавляти недоторканності членів парламенту на підставі запитів прокуратури.
"Партія демократії народів" - ліва політична партія, яка бореться за права національних меншин в країні, особливо курдів.
Турецька влада звинувачує її в зв'язках із забороненою в країні "Робочою партією Курдистану".