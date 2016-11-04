Під посольством Росії в Лондоні влаштували звалище протезів
Активісти перекрили вхід до посольства Росії в Лондоні, зваливши 3 листопада перед воротами дипломатичної місії 800 протезів-кінцівок.
Про це повідомляє у п'ятницю "Радіо Свобода".
Так учасники акції висловили свій протест через убивство сотень мирних жителів у сирійському місті Алеппо, до чого вони вважають причетною Москву.
Activists blockading the main entrance of the #Russian embassy in #London over actions in #Syria pic.twitter.com/1tZGARU97y— Sara Firth (@Sara__Firth) 3 листопада 2016 р.
Двоє людей також прикували себе до воріт.
Посольство Росії у своїй заяві вказало, що "глибоко стурбоване через небажання уряду Великої Британії гарантувати безпеку і безперешкодне функціонування російської дипломатичної місії в Лондоні".
Згідно із заявою російських дипломатів, співробітники і відвідувачі не могли увійти в посольство, а лондонська поліція була "байдужа", попри "провокаційну і хуліганську поведінку" демонстрантів.
Посольство звинуватило лондонську владу у веденні антиросійської кампанії, заохочуванні людей до протестів перед будівлею місії.
Учасниця акції, сирійка Біссан Факіх вказала, що активісти мали на меті вказати, що російські військові літаки "вбивають багато сімей" і що бомбардування "необхідно припинити".
Як відомо, місто Алеппо розділене на зони, зайняті силами президента Сирії Башара Асада і загонами опозиції. Урядова армія за підтримки російської авіації завдає ударів по контрольованих повстанцями районах.