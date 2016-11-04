Супрун у МОЗ заробляє 15 тисяч – без надбавок

Заробітна плата виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун за жовтень становила 15 тисяч гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит "Українських новин".

Всю зарплату Супрун становив посадовий оклад.

Зазначається, що надбавок і додаткових виплат їй у жовтні не нараховувалося.

Зарплата Супрун за липень становила 603,64 гривні (за 2 робочі дні, оскільки була призначена першим заступником міністра 28 липня), за серпень – 6,6 тисячі гривень, за вересень – 15 тисяч гривень.

Як відомо, Кабінет міністрів з 1 серпня призначив в. о. міністра охорони здоров'я Супрун, яка до того займала посаду заступника міністра.

Супрун задекларувала 129,7 тисяч гривень доходів в 2015 і 58,2 мільйона гривень на банківських рахунках за кордоном.