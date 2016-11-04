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В "Укроборонпромі" прокоментували закупівлю військових деталей в РФ

П'ятниця, 4 листопада 2016, 09:36

Державний концерн "Укроборонпром", до складу якого входить компанія "Укрінмаш", стверджує, що інформація про закупівлю нею деталей до військової техніки в РФ через британську "прокладку" "є неповною та недостовірною".

Про це йдеться у повідомленні концерну.

"Вона носить замовний характер і спрямована на дискредитацію вітчизняного оборонно промислового комплексу", – вважають в "Укроборонпромі".

У зв'язку з цим концерн попросив президента доручити СБУ провести перевірку цього контракту з залученням представників громадських антикорупційних організацій України.

Як відомо, раніше журналісти Слідство.інфо вияснили, що "Укрінмаш" закуповував деталі для військової техніки у росіян через британську "прокладку" Rion Assets Company LTD за значно завищеними цінами.

Українська правда

Теми: УкроборонпромРосіязброя
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