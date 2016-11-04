Депутат Фельдман врятував групу "Воля народу"
П'ятниця, 4 листопада 2016, 10:38
Спікер ВР Андрій Парубій оголосив про входження до групи "Воля народу" позафракційного депутата Олександра Фельдмана.
Про це Парубій оголосив у п'ятницю, зачитуючи оголошення.
Крім того, Парубій оголосив, що з цієї ж групи вийшов депутат Юрій Шаповалов.
Раніше про намір вийти з групи оголосив і Олександр Онищенко, однак його заяву поки що не зачитували.
Таким чином, офіційно, поки не оголошена заява Онищенка, група налічує 19 осіб – мінімальна кількість депутатів, необхідна для існування групи.
Оксана Коваленко, УП