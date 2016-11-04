Депутат Фельдман врятував групу "Воля народу"

Спікер ВР Андрій Парубій оголосив про входження до групи "Воля народу" позафракційного депутата Олександра Фельдмана.

Про це Парубій оголосив у п'ятницю, зачитуючи оголошення.

Крім того, Парубій оголосив, що з цієї ж групи вийшов депутат Юрій Шаповалов.

Раніше про намір вийти з групи оголосив і Олександр Онищенко, однак його заяву поки що не зачитували.

Таким чином, офіційно, поки не оголошена заява Онищенка, група налічує 19 осіб – мінімальна кількість депутатів, необхідна для існування групи.

Оксана Коваленко, УП