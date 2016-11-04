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Голова НАЗК шокована "почуттям гумору" Парасюка й інших

П'ятниця, 4 листопада 2016, 10:46

Голова Нацагентства із запобігання корупції здивована дивним почуттям гумору нардепів-декларантів.

Про це Наталія Корчак написала на своїй сторінці в facebook.

Вона зазначила, що журналіст німецького телеканалу ARD запитав її про те, що найбільше шокувало в деклараціях.

"Насправді, мене найбільше вразили не будинки у сотні метрів, кількість картин, пляшок вина, мільйонний кеш чи, навіть, мощі і власний храм. Найбільше вразили незрозумілі для мене, попри добре почуття гумору, жарти декларантів", - зазначила вона.

Далі Корчак заявила, що вона була шокована.

"На хвилинку, жарти народних обранців, які вважають за норму вносити до державного реєстру декларацій абракадабру. Шокована як рівнем почуття гумору і громадянською позицією щодо проголосованого самими ж Закону, так і рівнем освіченості. Насправді, демонстрація всій країні декларацій з Миколаєм чи трильйоном, це не те, чим має вражати суспільство нардеп", - сказала голова НАЗК.

Крім того, Корчак визнала, що існує декілька законодавчих прогалин, зокрема відсутність порядку подання е-декларацій особами, які є затриманими, тримаються під вартою або відбувають покарання та тими, хто за станом здоров’я не може подати декларацію (перебуває у тяжкому стані, знаходиться на лікуванні, тощо).

Також має бути законодавчо унормований порядок декларування учасників АТО.

Як відомо, у своїй декларації нардеп Володимир Парасюк написав, що 19 грудня 2015 року він отримав від Святого Миколая у подарунок годинник Samsung Gear s2, вартість якого складала 7999 гривень.

А народний депутат від фракції "Воля Народу" Сергій Мельничук задекларував 1 трильйон гривень. Потім він заявив, що в такий спосіб хотів привернути увагу до корупції в Україні.

Українська правда

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Теми: НАЗКдекларації
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